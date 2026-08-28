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Xizang'da Heyelan Sonrası G216 Karayolunda Acil Kurtarma Çalışmaları

Xizang'da Heyelan Sonrası G216 Karayolunda Acil Kurtarma Çalışmaları
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Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen heyelanın ardından yetkililer, ulusal karayolu G216'nın etkilenen bölümünde kurtarma ve temizlik başlattı. Perşembe itibarıyla 800 metrelik kısım trafiğe açılırken, 164 trafik polisi bölgede görev yapıyor. Heyelan, Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı meydana gelmişti.

LHASA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen heyelanın ardından yerel yetkililer, ulusal karayolu G216'nın etkilenen bölümünde acil kurtarma ve yol temizleme çalışmaları başlattı.

Perşembe günü saat 18.00 itibarıyla, etkilenen bölümün yaklaşık 800 metresi temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan heyelan bölgesinde acil müdahale ve malzeme taşıma araçlarının düzenli şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla 164 trafik polisi görev yaptı.

Xizang'ın Gyirong ilçesindeki Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua
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