Albüm: Çin'in 'tahıl ambarı' Heilongjiang'da hasat çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Albüm: Çin'in "tahıl ambarı" Heilongjiang'da hasat çalışmaları hız kesmeden sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HARBİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang eyaletinde 11 Ekim itibarıyla yaklaşık 8,15 milyon hektarlık alanda hasat yapıldı.
HARBİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang eyaletinde 11 Ekim itibarıyla yaklaşık 8,15 milyon hektarlık alanda hasat yapıldı. Bu miktar eyaletin toplam ekim alanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.
Kaynak: Xinhua