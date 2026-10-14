Albüm: Çin'in 'tahıl ambarı' Heilongjiang'da hasat çalışmaları hız kesmeden sürüyor

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HARBİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang eyaletinde 11 Ekim itibarıyla yaklaşık 8,15 milyon hektarlık alanda hasat yapıldı. Bu miktar eyaletin toplam ekim alanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua