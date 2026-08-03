Gansu'nun Longnan kentinde sel kontrolü için 2. seviye acil durum ilan edildi
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinde Çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel kontrolü için 2. seviye acil durum müdahalesi başlatıldı. Yetkililer, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla risk değerlendirmeleri yapıyor ve hasar gören altyapının onarımına devam ediyor.
LONGNAN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çarşamba gününden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Longnan kentinde, sel kontrolü için 2. seviye acil durum müdahalesi devreye sokuldu.
Yetkililer, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla olası risklere yönelik inceleme ve değerlendirmeler yürütürken, hasar gören altyapının onarım çalışmalarını da sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua