Albüm: Çin'in Jilin Üniversitesi, yapay zeka teknolojileriyle antik yazılara hayat veriyor

CHANGCHUN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan Jilin Üniversitesi, Antik Çin Yazısı, Kültürel Eserler ve Yapay Zeka Ana Laboratuvarı'yla paleografi, arkeoloji, tarih ve yapay zeka alanlarında çalışan araştırmacıları bir araya getiriyor.

2023 yılında kurulan laboratuvarda kehanet kemikleri, bronz yazıtlar, Savaşan Devletler Dönemi'ne ait yazılar ile Qin ve Han hanedanlıkları dönemine ait yazıları temel araştırma konuları olarak öne çıkıyor. Yazı ve kültür varlıklarını sistematik şekilde sınıflandırıp arşivleyen laboratuvar, çalışmalarında yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor.

Laboratuvar Direktörü Li Chuntao, "Yapay zeka aracılığıyla geçmiş ile bugün arasında köprü kurmak, gelişmiş akıllı sistemler sayesinde antik karakterlere yönelik araştırmaları hızlandırmak ve asırlardır uykuda olan kadim kitap ve belgeleri yeniden canlandırmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua