Xizang'daki heyelan bölgesine yardım malzemeleri ulaştı
Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelan felaketi sonrası, bölgeye yardım malzemeleri taşıyan altı araç perşembe günü öğleden sonra ulaştı. Yardım malzemeleri arasında hazır erişte, pirinç, un, maden suyu ve diğer günlük ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bu yardımlar, felaketten etkilenen bölge halkının acil ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.
XİGAZE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde heyelan felaketinin meydana geldiği Gyirong ilçesine yardım malzemeleri taşıyan altı araç perşembe günü öğleden sonra bölgeye ulaştı.
Yardım malzemeleri hazır erişte, pirinç, un, maden suyu ve diğer günlük ihtiyaç malzemelerinden oluşuyor.
Kaynak: Xinhua