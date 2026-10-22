Albüm: Çin'in Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi kapsamında su sevkiyatı başladı

Albüm: Çin'in Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi kapsamında su sevkiyatı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YANGZHOU, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Güney-Kuzey Su Aktarma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi'nin doğu güzergahının birinci aşamasındaki tüm hatlara salı günü su verilmeye başlandı.
YANGZHOU, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Güney-Kuzey Su Aktarma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney-Kuzey Su Aktarma Projesi'nin doğu güzergahının birinci aşamasındaki tüm hatlara salı günü su verilmeye başlandı.
Kaynak: Xinhua