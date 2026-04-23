Albüm: Çin'in Guizhou Eyaletinde Geleneksel El Sanatları Kırsal Kalkınmayı Destekliyor

LİPİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Liping ilçesinde yaşayan Dong etnik grubunun indigo boyama ve nakış gibi somut olmayan kültürel miras unsurları, yerel kültürün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Son yıllarda kurulan kooperatifler, düzenlenen mesleki eğitimler ve teşvik edilen markalaşma çalışmaları sayesinde ticari bir ivme kazanan bu geleneksel el sanatları, kırsal kalkınmayı destekleyen ve yerel halkın refah düzeyini artıran katma değerli bir sektöre dönüştü.

Kaynak: Xinhua