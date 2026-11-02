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Albüm: Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi çeltik hasadı sezonunda yabancı turist akınına uğruyor

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Albüm: Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi çeltik hasadı sezonunda yabancı turist akınına uğruyor
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NANNİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ping'an köyünde çeltik hasadı başladı.

NANNİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ping'an köyünde çeltik hasadı başladı.

Bölge, geleneksel sonbahar hasadı etkinliklerine katılmak isteyen yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kaynak: Xinhua
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