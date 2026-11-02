Albüm: Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi çeltik hasadı sezonunda yabancı turist akınına uğruyor

Albüm: Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi çeltik hasadı sezonunda yabancı turist akınına uğruyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NANNİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ping'an köyünde çeltik hasadı başladı.
NANNİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ping'an köyünde çeltik hasadı başladı.
Bölge, geleneksel sonbahar hasadı etkinliklerine katılmak isteyen yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Kaynak: Xinhua