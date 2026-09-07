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Albüm: Çin'in Dorbod bölgesinde Naadam Festivali düzenlendi

Albüm: Çin'in Dorbod bölgesinde Naadam Festivali düzenlendi
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DORBOD, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentine bağlı Dorbod Moğol Özerk İlçesi'nde Naadam Festivali düzenlendi.

DORBOD, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentine bağlı Dorbod Moğol Özerk İlçesi'nde Naadam Festivali düzenlendi.

Bölge halkı ve turistler, festivalin açılış töreninde sergilenen kültürel gösteriler ve halk etkinlikleri sayesinde bozkır kültürünü deneyimleme imkanı buldu.

Moğolca "oyunlar" anlamına gelen Naadam, geleneksel Moğol güreşi, at yarışı ve okçuluk sporlarını kapsayan bir festival.

Kaynak: Xinhua
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