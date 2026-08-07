KEXUE Araştırma Gemisi Batı Pasifik Seferini Tamamladı

QİNGDAO, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in çok amaçlı araştırma gemisi KEXUE, cuma günü Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Okyanus Bilimi Enstitüsü'nün iskelesine demirleyerek Batı Pasifik'teki ortak araştırma seferini sonlandırdı.

5.845 deniz milinin kateden KEXUE'nin 35 günlük yolculuğu boyunca topladığı veri ve örnekler, daha isabetli tayfun tahminleri yapılmasına ve küresel iklim değişikliği araştırmalarına bilimsel destek sağlanmasına yarayacak.

Kaynak: Xinhua