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KEXUE Araştırma Gemisi Batı Pasifik Seferini Tamamladı

KEXUE Araştırma Gemisi Batı Pasifik Seferini Tamamladı
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Çin'in çok amaçlı araştırma gemisi KEXUE, Batı Pasifik'teki ortak araştırma seferini tamamlayarak Cuma günü Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Okyanus Bilimi Enstitüsü'ne demir attı. 35 gün süren ve 5.845 deniz mili kateden seferde toplanan veri ve örnekler, tayfun tahminlerinin isabetliliğini artıracak ve küresel iklim değişikliği araştırmalarına bilimsel destek sağlayacak.

QİNGDAO, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in çok amaçlı araştırma gemisi KEXUE, cuma günü Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Okyanus Bilimi Enstitüsü'nün iskelesine demirleyerek Batı Pasifik'teki ortak araştırma seferini sonlandırdı.

5.845 deniz milinin kateden KEXUE'nin 35 günlük yolculuğu boyunca topladığı veri ve örnekler, daha isabetli tayfun tahminleri yapılmasına ve küresel iklim değişikliği araştırmalarına bilimsel destek sağlanmasına yarayacak.

Kaynak: Xinhua
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