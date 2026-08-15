Chongqing, #ChinaCool Etiketiyle Dünya Turistlerinin İlgisini Çekiyor

CHONGQİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi, sosyal medyada #ChinaCool etiketiyle büyük ilgi görürken, kendine özgü yer şekilleri ve kent manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından turistler için popüler bir destinasyon haline geldi.

Chongqing Genel Giriş-Çıkış Sınır Denetim İstasyonu'nun verilerine göre, yılın ilk yarısında Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda yabancı ziyaretçilerin gerçekleştirdiği giriş ve çıkışların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 610.000'i aştı.

Kaynak: Xinhua