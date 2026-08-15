Chongqing, #ChinaCool Etiketiyle Dünya Turistlerinin İlgisini Çekiyor
Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi, sosyal medyada #ChinaCool etiketiyle büyük ilgi görürken, yılın ilk yarısında Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda yabancı ziyaretçi giriş-çıkışları geçen yıla göre yüzde 86 artarak 610.000'i aştı. Kendine özgü yer şekilleri ve kent manzaraları, dünyanın dört bir yanından turistler için popüler bir destinasyon haline gelmesini sağladı.
CHONGQİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi, sosyal medyada #ChinaCool etiketiyle büyük ilgi görürken, kendine özgü yer şekilleri ve kent manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından turistler için popüler bir destinasyon haline geldi.
Chongqing Genel Giriş-Çıkış Sınır Denetim İstasyonu'nun verilerine göre, yılın ilk yarısında Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda yabancı ziyaretçilerin gerçekleştirdiği giriş ve çıkışların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 610.000'i aştı.
Kaynak: Xinhua