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Xuelong 2 Arktik'te Bilimsel Araştırmalarına Başladı

Xuelong 2 Arktik'te Bilimsel Araştırmalarına Başladı
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Çin'in araştırma buzkıranı Xuelong 2, Arktik deniz buzundaki değişimleri ve ekosistemlerin evrimini incelemek için yedi buz istasyonunda 20'den fazla operasyon gerçekleştirecek. Çalışmalar kapsamında buz üzerine şamandıralar yerleştirilecek, buz çekirdeği örnekleri toplanacak ve deniz buzu uzaktan algılama ile gözlemlenecek.

XUELONG 2, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in araştırma buzkıranı Xuelong 2, Arktik deniz buzundaki değişimler ve ekosistemlerin evrimine ilişkin araştırmalarda kullanılacak bilimsel verileri elde etmek amacıyla yedi buz istasyonunda 20'den fazla operasyon gerçekleştirecek.

Söz konusu saha çalışmaları kapsamında buz üzerine özel şamandıraların yerleştirilmesi, buz çekirdeği örneklerinin toplanması ve deniz buzuna yönelik uzaktan algılama gözlemlerinin yapılması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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