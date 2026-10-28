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Albüm: Çin'deki Nanpu tuz çiftliğinde 1,5 milyon tonluk üretim bekleniyor

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Albüm: Çin'deki Nanpu tuz çiftliğinde 1,5 milyon tonluk üretim bekleniyor
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TANGSHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesinde yer alan Nanpu tuz çiftliğinde sonbahar hasadı başladı.

TANGSHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesinde yer alan Nanpu tuz çiftliğinde sonbahar hasadı başladı. Bu yıl çiftlikte yaklaşık 23.333 hektarlık alanda üretimin 1,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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