Albüm: Çin'deki Nanpu tuz çiftliğinde 1,5 milyon tonluk üretim bekleniyor

Albüm: Çin'deki Nanpu tuz çiftliğinde 1,5 milyon tonluk üretim bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TANGSHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesinde yer alan Nanpu tuz çiftliğinde sonbahar hasadı başladı.
TANGSHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Caofeidian bölgesinde yer alan Nanpu tuz çiftliğinde sonbahar hasadı başladı. Bu yıl çiftlikte yaklaşık 23.333 hektarlık alanda üretimin 1,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua