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11. Guizhou (Zunyi) Uluslararası Acı Biber Fuarı Başladı

11. Guizhou (Zunyi) Uluslararası Acı Biber Fuarı Başladı
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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zunyi kentinde düzenlenen 11. Guizhou (Zunyi) Uluslararası Acı Biber Fuarı salı günü açıldı. Ülke genelinden 90'dan fazla işletme, acı biber sektöründe ticaret ve teknik işbirliğini geliştirmek amacıyla fuarda bir araya geldi.

ZUNYİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zunyi kentinde düzenlenen 11. Guizhou (Zunyi) Uluslararası Acı Biber Fuarı salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 90'dan fazla işletme, acı biber sektöründe ticaret ve teknik işbirliğini geliştirmek amacıyla etkinlikte bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua
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