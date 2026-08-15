Haberler

Zhoukou'da Jialu Nehri Setinde Çökme: Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu

Zhoukou'da Jialu Nehri Setinde Çökme: Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhoukou kentinin Chuanhui ilçesinde, Jialu Nehri'nin doğu kıyısındaki sette perşembe gecesi çökme meydana geldi. Göçük, nehrin yukarı havzasından gelen su basıncı ve Shaying Nehri'nden kaynaklanan ters akış nedeniyle oluştu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri acil onarım çalışmalarına başladı ve setin yarısından fazlası kısa sürede onarıldı.

ZHOUKOU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhoukou kentinin Chuanhui ilçesinde perşembe günü saat 23.00 sularında Jialu Nehri'nin doğu kıyısı setinde çökme yaşandı.

Setin köprü altından geçen bölümündeki göçmenin, Jialu Nehri'nin yukarı havzasından gelen suyun basıncı ve Shaying Nehri'nden gelen ters akış nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda kurtarma ekibi, acil onarım çalışmalarına başladı. An itibarıyla göçüğün yarısından fazlasının tamir edildiği bildiriliyor.

Kaynak: Xinhua
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

Çevre illerden bile gelen var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!