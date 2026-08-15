Zhoukou'da Jialu Nehri Setinde Çökme: Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu
Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhoukou kentinin Chuanhui ilçesinde, Jialu Nehri'nin doğu kıyısındaki sette perşembe gecesi çökme meydana geldi. Göçük, nehrin yukarı havzasından gelen su basıncı ve Shaying Nehri'nden kaynaklanan ters akış nedeniyle oluştu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri acil onarım çalışmalarına başladı ve setin yarısından fazlası kısa sürede onarıldı.
ZHOUKOU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Zhoukou kentinin Chuanhui ilçesinde perşembe günü saat 23.00 sularında Jialu Nehri'nin doğu kıyısı setinde çökme yaşandı.
Setin köprü altından geçen bölümündeki göçmenin, Jialu Nehri'nin yukarı havzasından gelen suyun basıncı ve Shaying Nehri'nden gelen ters akış nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda kurtarma ekibi, acil onarım çalışmalarına başladı. An itibarıyla göçüğün yarısından fazlasının tamir edildiği bildiriliyor.
Kaynak: Xinhua