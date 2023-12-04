Albüm: Çin'de "İpek Yolu Sanatçıları Buluşması" Sergisi Düzenlendi
HANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Pazar günü düzenlenen 1. Liangzhu Forumu kapsamında "İpek Yolu Sanatçıları Buluşması" adlı bir sanat sergisi açıldı.
HANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Pazar günü düzenlenen 1. Liangzhu Forumu kapsamında "İpek Yolu Sanatçıları Buluşması" adlı bir sanat sergisi açıldı.
Sergide 83 ülkeden 84 sanatçının 152 eseri yer alıyor.