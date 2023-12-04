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Albüm: Çin'de "İpek Yolu Sanatçıları Buluşması" Sergisi Düzenlendi

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HANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Pazar günü düzenlenen 1. Liangzhu Forumu kapsamında "İpek Yolu Sanatçıları Buluşması" adlı bir sanat sergisi açıldı.

HANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Pazar günü düzenlenen 1. Liangzhu Forumu kapsamında "İpek Yolu Sanatçıları Buluşması" adlı bir sanat sergisi açıldı.

Sergide 83 ülkeden 84 sanatçının 152 eseri yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İpek Yolu Hangzhou Aralık Güncel Haberler

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