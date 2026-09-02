Gyirong Sınır Kapısı'nda Karayolu Ulaşımı Yeniden Sağlandı
Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanın ardından zarar gören G216 ulusal otoyolunda yürütülen onarım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla karayolu ulaşımı yeniden sağlanırken, kurtarma ekipleri yardım malzemeleri ve ekipmanlarla afet bölgesine giriş yaptı.
GYİRONG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'na karayolu ulaşımı yeniden sağlandı. Heyelanda zarar gören G216 ulusal otoyolunda günlerdir aralıksız sürdürülen onarım çalışmalarının, çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.
Kurtarma ekipleri, söz konusu yol üzerinden yardım malzemeleri ve bazı ekipmanlarla birlikte afet bölgesine giriş yaptıklarını açıkladı.
Kaynak: Xinhua