Xizang'da Heyelan: Arama Kurtarma Ekipleri Zamana Karşı Yarışıyor
Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen heyelanın ardından arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı mücadele ediyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bilgi verirken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kurtarma operasyonları devam ediyor.
GYİRONG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan heyelanın ardından arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.
Kaynak: Xinhua