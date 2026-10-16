Albüm: Çin'de düzenlenen uluslararası terörle mücadele forumu sona erdi

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BEİJİNG, 16 Ekim, (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen ve 62 ülkeden ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilciyi bir araya getiren Çin Seddi-2026 Uluslararası Terörle Mücadele Forumu perşembe günü sona erdi.

Kaynak: Xinhua