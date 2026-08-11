Tianjin'de Dev Panda Xing Mei'nin 15. Doğum Günü Kutlandı
Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ndeki Fotosentez Vadisi Turizm Tesisi hayvanat bahçesinde, dev panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü pazartesi günü kutlandı. Ağustos 2011'de Chengdu'daki Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde doğan Xing Mei, Eylül 2013'te Tianjin'e gönderilmişti.
TİANJİN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Fotosentez Vadisi Turizm Tesisi'nin hayvanat bahçesinde pazartesi günü dev panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü kutlandı.
Ağustos 2011'de ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nde dünyaya gelen Xing Mei, Eylül 2013'te Tianjin'e gönderilmişti.
Kaynak: Xinhua