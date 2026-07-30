Albüm: Çin'de Danghe Nehri'nin su seviyesi aşırı yağışlar nedeniyle hızla yükseldi
DUNHUANG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinden geçen Danghe Nehri'nin su seviyesi, günlerce süren yoğun yağışlar ve yukarı havzadan gelen su akışı nedeniyle hızla yükseldi.
DUNHUANG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinden geçen Danghe Nehri'nin su seviyesi, günlerce süren yoğun yağışlar ve yukarı havzadan gelen su akışı nedeniyle hızla yükseldi.
Dunhuang'daki yerel ekipler, sel kontrolü ve yardım çalışmaları için harekete geçti.
Kaynak: Xinhua