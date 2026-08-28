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Başbakan Li Qiang, Xizang'daki Heyelan Felaketi Sonrası Kurtarma Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Başbakan Li Qiang, Xizang'daki Heyelan Felaketi Sonrası Kurtarma Çalışmalarını Yerinde İnceledi
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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in talimatı üzerine, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesindeki heyelan felaketinin yaşandığı bölgeye giderek kurtarma ve acil durum müdahale çalışmalarını yerinde inceledi. Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen sel ve heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden haber alınamıyor.

GYİRONG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Xigaze'nin heyelan felaketinden etkilenen Gyirong ilçesine gitti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in talimatıyla afet sonrası kurtarma ve acil durum müdahale çalışmalarına öncülük edecek olan Li, bölgede incelemelerde bulundu.

Xizang'ın Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan yaşanmıştı. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde 5 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua
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