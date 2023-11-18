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Albüm: Bangladeş'te Hasat Festivali Dans ve Halk Şarkılarıyla Kutlandı

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DAKKA, 18 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'te, Bengal takvimindeki Agrahayan ayının Perşembe gününe rastlayan ilk gününde, geleneksel hasat festivali kutlandı.

DAKKA, 18 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'te, Bengal takvimindeki Agrahayan ayının Perşembe gününe rastlayan ilk gününde, geleneksel hasat festivali kutlandı. Festival sırasında geleneksel kıyafetler giymiş Bangladeşliler flüt melodisi eşliğinde danslar ve halk şarkıları söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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