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Avrupa'da Kavurucu Sıcaklar: Orman Yangınları ve Kuraklık, Halk Nehir ve Plajlarda Serinliyor

Avrupa'da Kavurucu Sıcaklar: Orman Yangınları ve Kuraklık, Halk Nehir ve Plajlarda Serinliyor
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Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, orman yangınlarını ve kuraklığı tetikliyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle birçok ülkede yangın riski artarken, halk nehirlerde ve plajlarda serinleyerek bunalmaya çalışıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu tür hava olaylarını daha sık ve şiddetli hale getirdiğini belirtiyor.

PRAG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar orman yangınları ve kuraklığı tetiklerken, insanlar nehirlerde ve plajlarda serinlemeye çalışıyor.

Kaynak: Xinhua
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