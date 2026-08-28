Gamescom'da Rekor Çinli Firma Katılımı

KÖLN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunu fuarı Gamescom, rekor sayıda Çinli oyun şirketini ağırlıyor.

Fuarda oyun ve yeniliklerini sergileyen 60 Çinli şirket, yeni projelerini tanıtmanın ötesine geçerek sadece "küreselleşmek" yerine gerçek anlamda "küresel ölçekte üretim" aşamasına evrildiklerini vurguluyor. Bu yaklaşım, şirketlerin uluslararası pazara çok daha derin ve gelişmiş bir entegrasyon sağladığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua