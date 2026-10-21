Albüm: 2026 Çin Uluslararası Sanat Fuarı, Beijing'de kapılarını ziyaretçilere açtı

Albüm: 2026 Çin Uluslararası Sanat Fuarı, Beijing'de kapılarını ziyaretçilere açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- 2026 Beijing Çin Uluslararası Sanat Fuarı, "Kültürel Mirasla Yaşama Renk Katmak" temasıyla salı günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.
BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- 2026 Beijing Çin Uluslararası Sanat Fuarı, "Kültürel Mirasla Yaşama Renk Katmak" temasıyla salı günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.
Kaynak: Xinhua