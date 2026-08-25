Robotların Halat Çekme Mücadelesi Beijing'de
BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda insansı robotlar güç ve becerilerini sergiliyor.
BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda insansı robotlar güç ve becerilerini sergiliyor.
Oyunlar kapsamında gerçekleştirilen halat çekme yarışlarının hafif ve ağır siklet kategorilerinde yarışan robotlar, kıran kırana bir mücadele ortaya koydu.
Kaynak: Xinhua