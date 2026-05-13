Kanada'nın Alberta eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 100'den fazla kişi tahliye edildi

Kanada'nın Alberta eyaletinde Whitecourt kasabası yakınlarında 11 Mayıs'ta başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. 100'den fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, yangının 51 hektarlık alana yayıldığı bildirildi.

CBC News'un haberine göre, Whitecourt yakınındaki Woodlands bölgesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Yerel yetkililer, yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Woodlands bölgesi yetkilileri, bir evin tamamen yandığını doğrularken, Alberta yetkilileri ise yangının 51 hektarlık alana yayıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
