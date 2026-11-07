Albanese, Trump'a İran'la gerilimin düşürülmesi çağrısını sürdüreceğini söyledi

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'la gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunduğunu ve bu çağrıyı sürdüreceğini kaydetti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Albanese, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, geçen hafta yapılan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda (CHOGM), söz konusu seçimlerin liderler arasında tartışılan başlıca konulardan olduğunu belirterek, "(CHOGM'daki) Her ülke savaşın sona ermesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istiyor." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların Avustralya'daki yaşam maliyeti krizine etkisine de dikkati çeken Albanese, Trump'a bölgedeki tansiyonun azalmasına yönelik doğrudan çağrıda bulunduğunu ve bu çağrıları sürdüreceğini aktardı.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.???????

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Kaynak: AA