Alaska'da kaybolan uçağın enkazı bulundu, kurtulan olmadı

ABD'nin Alaska eyaletinde dün Unalakleet şehrinden Nome'a gitmek üzere 10 kişiyle havalandıktan bir süre sonra radardan kaybolan Bering Air'a ait Cessna 208B Grand Caravan tipi küçük yolcu uçağının enkazı bulundu.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir pilot ile 9 yolcunun bulunduğu uçaktan kimsenin canlı çıkmadığını belirten yetkililer, enkaza denizin donmuş bölümünde ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Alaska Eyalet Polis Yetkilisi Ben Endres, uçaktaki 10 kişinin tümünün yetişkin olduğunu bildirdi.

Sahil güvenlik yetkilisi Benjamin McIntyre-Coble, ABD Sivil Hava Devriyesi tarafından sağlanan radar verilerinin, uçağın yerel saatle 15.18 civarında "hızlı yükseklik ve hız kaybı yaşamasına neden olan bir olay" yaşandığını gösterdiğini söyledi. Bu olayın ne olduğu konusunda tahminde bulunamayacağını kaydeden McIntyre-Coble, sahil güvenliğin uçaktaki deniz suyu ile temas ettiğinde uyduya sinyal gönderen acil durum yer belirleme vericisinden herhangi bir tehlike sinyali almadığını belirtti.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ HAVACILIK FELAKETİ

Bering Hava Operasyonları Direktörü David Olson, uçağın Unalakleet'ten yerel saatle dün 14.37'de havalandığını açıklamıştı. Feci kaza ABD'de bir haftada yaşanan 3. havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti.