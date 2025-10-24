Haberler

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. D.K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, evinde yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada D.K (21) isimli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.

Şüphelinin evindeki aramalarda ise 8 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
