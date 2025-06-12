Alaşehir'de Traktör Kazasında Muhtar Hayatını Kaybetti

Alaşehir'de Traktör Kazasında Muhtar Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı traktörün sürücüsü mahalle muhtarı Süleyman Kaygısız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, hafif ticari aracın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü mahalle muhtarı Süleyman Kaygısız (55) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Alaşehir-Eşme kara yolu Sobran Mahallesi mevkisinde meydana geldi. S.A. (35) yönetimindeki 45 ARY 799 plakalı hafif ticari araç, Eşme yönüne seyir halindeyken, önünde ilerleyen Süleyman Kaygısız idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Traktörün sürücüsü Kaygısız ile hafif ticari araçtaki G.G. (34), M.G. (41), S.A. ve V.G. (13) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sobran Mahallesi Muhtarı Kaygısız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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