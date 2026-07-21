Haberler

Manisa'da kazada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Manisa'da kazada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Arda Çamtepe, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi Örencik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arda Çamtepe'nin (18) kullandığı 45 AVE 477 plakalı traktör, 12 Temmuz'da Örencik Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan Çamtepe, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Arda Çamtepe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çamtepe'nin cenazesi, Örencik Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Özden Doğan
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu!

Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında giydiği şort olay oldu!
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu

Tek bir rögar kapağı yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Selin Şekerci’nin ev telaşı: 6 aydır evsizim

Selin Şekerci’nin ev telaşı: 6 aydır evsizim
Ev hapsindeki Levent Üzümcü'den ilk mesaj: Aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez

Ev hapsindeki ünlü oyuncudan ilk mesaj! Geri adım atmadı