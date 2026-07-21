Manisa'da kazada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arda Çamtepe'nin (18) kullandığı 45 AVE 477 plakalı traktör, 12 Temmuz'da Örencik Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan Çamtepe, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Arda Çamtepe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çamtepe'nin cenazesi, Örencik Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.