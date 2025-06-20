Alaşehir'de Ruh Sağlığı Merkezi'nden Sanat Sergisi

Alaşehir'de Ruh Sağlığı Merkezi'nden Sanat Sergisi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alanların sanatsal çalışmalarının sergilendiği bir sergi açıldı. Açılışına kaymakam ve yerel yöneticilerin katıldığı etkinlikte eserler satışa sunuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alanların yaptıkları nakış, çini, ebru ve resim çalışmalarının yer aldığı sergi hastanede açıldı.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ndeki serginin açılışına Kaymakam Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Okan Kökten, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Gem, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından sergi gezildi, ürünler de satışa sunuldu.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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