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Alaşehir'de Kitap Okuma Farkındalık Yürüyüşü ve Okur-Yazar Buluşması Düzenlendi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle düzenlenen Kitap Okuma Farkındalık Yürüyüşü ve Okur-Yazar Buluşması etkinliğine, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün, Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak ve birçok öğrenci ve vatandaş katıldı. Etkinlikte, kitap okumanın önemi vurgulandı ve çorba ikramı yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle "Kitap Okuma Farkındalık Yürüyüşü" ve "Okur-Yazar Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün, Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, Alaşehir Halk Kütüphanesi Müdürü Nilüfer Aydemir, Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Halk Kütüphanesi önünde toplanan grup, ellerinde kitap okumanın önemini vurgulayan dövizlerle Sevgi Yolu üzerinden Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikte, Fatih Ortaokulu öğrencileri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilham aldığı yazarlardan kesitler okurken, katılımcılara Türk Kızılay tarafından çorba ikramı yapıldı.

Etkinliğe katılan yazarlar da okuyucular için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

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