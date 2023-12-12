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Alaşehir'de Kitap Okuma Farkındalık Yürüyüşü ve Okur-Yazar Buluşması Düzenlendi

12 Aralık 2023 15:58 Güncelleme: 15:59 Abone Ol

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle düzenlenen Kitap Okuma Farkındalık Yürüyüşü ve Okur-Yazar Buluşması etkinliğine, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün, Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak ve birçok öğrenci ve vatandaş katıldı. Etkinlikte, kitap okumanın önemi vurgulandı ve çorba ikramı yapıldı.