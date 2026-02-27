Haberler

Alaşehir'de ramazan ayı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kursu açıldı

Güncelleme:
Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu düzenledi. Hacıbey Mahallesi'nde açılan kursa 21 kadın katılıyor ve hatim yapma imkanı da sunuluyor.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu açıldı.

Hacıbey Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine açılan ve ramazan ayı boyunca devam edecek kursa 21 kadın katıldı.

Kursta, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra hatim de yapılacak.

Merkezin müdürü Orhan Aktaş, gazetecilere, kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Usta öğreticisi Ayşe Bafalı ise kursa katılımın yoğun olduğuna işaret ederek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özden Doğan
