Manisa'da akıma kapılan işçi öldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Muhammet Arda Bağırgan (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Muhammet Arda Bağırgan, inşaatta çalışırken akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bağırgan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

