Manisa'da akıma kapılan işçi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki Muhammet Arda Bağırgan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Muhammet Arda Bağırgan (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Muhammet Arda Bağırgan, inşaatta çalışırken akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bağırgan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni gelişme
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi

Fatma öğretmenin katiline rekor ceza talebi
''Mucize'' denilerek duyuruldu! Livakovic'in geleceği arapsaçına döndü

''Mucize'' denilerek duyuruldu