Alaşehir'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatın temel çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya Mahallesi yaşayan Ali İlgen, "Pamuk" isimli köpeğinin bir inşaatın temeli için açılan 3 metrelik bir çukura düştüğünü itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla köpeği bulunduğu çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.