Alaşehir'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir inşaatın temel çukuruna düşen 'Pamuk' isimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Sakarya Mahallesi yaşayan Ali İlgen, "Pamuk" isimli köpeğinin bir inşaatın temeli için açılan 3 metrelik bir çukura düştüğünü itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla köpeği bulunduğu çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Özden Doğan