Manisa'da halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada maç yaparken fenalaşan 45 yaşındaki öğretmen Vedat Sarıçam, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Cenaze törenine eğitim camiasından birçok isim katıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada fenalaşan 45 yaşındaki öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Vedat Sarıçam, oyunun son anlarında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sarıçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay anı halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 3 çocuk babası Sarıçam için Hacıbey Camisi'nde tören düzenlendi.

Sarıçam'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Törene Sarıçam'ın eşi Kübra Sarıçam, babası Mehmet Sarıçam ve yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Sarıçam'ın meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
