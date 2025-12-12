Manisa'da çiftçilerin eşyalarını gasbeden firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tarlada çiftçilerin eşyalarını gasbettiği gerekçesiyle yakalanan M.Y.D.'nin, daha önce aynı suçtan 26 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek firari hükümlüyü yakaladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada bazı çiftçilerin eşyalarını gasbettiği gerekçesiyle yakalanan kişinin, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birçok mahallede tarlada çalışan çiftçilerin eşyalarının gasbedildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maske takarak eşyaları gasbeden M.Y.D'nin (35), aynı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla, firari hükümlüyü saklandığı Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağ evinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.