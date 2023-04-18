Alaplı'daki dükkanlarda Ramazan Bayramı hareketliliği başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayramlık alışverişine çıkanlar, çarşıda hareketlilik oluşturdu.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren esnaf Namık Sözer, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle geçen bayramlarda oluşan kayıplarını telafi edemeseler de bu bayramda yaşanan hareketliliğin kendilerini umutlandırdığını belirtti.

Vatandaşın salgın korkusu yaşamadan alışverişini yapabildiğini anlatan Sözer, "Bu bayram yeterli olmasa da işlerin daha iyi olduğunu görüyoruz. Salgında oluşan ekonomik kaybımızı kısmen de olsa telafi etmeyi umut ediyoruz." şeklinde konuştu.