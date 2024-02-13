Alaplı'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Cemal Çakmakçı (52), kullandığı 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Alaplı ilçesine Gümeli beldesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Çakmakçı'nın kullandığı 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak 10 metre yüksekten ormana devrildi. Çakmakçı, devrilen patpatın altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Çakmakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmakçı'nın cansız bedeni Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, jandarma soruşturma başlattı.