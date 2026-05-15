Alaplı'da 'Patpat' Kaza Yaptı: 2'si Ağır 6 Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinden dönen Metin K. idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü Metin K. ile eşi Şengün K. ile aracın kasasında bulunan E.K., M.Ö., A. Ç. ve G. K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Alaplı ile Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzlem Uysal:

kadınları niye kasiye koyuyolar anlamıyorum geçin bi kamyonete binmesini bilmiyosanız yapmayın

Haber YorumlarıGökmen Alpaslan Göksu:

yazık hayvancıklara o kazada canı yanan hayvanlar da vardır eminim ???? insanlar iyileşsin ama hayvanları da unutmayalım lütfen

Haber YorumlarıNafiye Karaca:

gene mi ekonomi batık diye tarım araçlarıyla mı taşınıyoz anlamadım ki

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

