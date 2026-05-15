Alaplı'da 'Patpat' Kaza Yaptı: 2'si Ağır 6 Yaralı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinden dönen Metin K. idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü Metin K. ile eşi Şengün K. ile aracın kasasında bulunan E.K., M.Ö., A. Ç. ve G. K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Alaplı ile Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı