Alanya ve Gazipaşa'da 10 bin 284 aday YKS'ye girecek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya ve Gazipaşa'da 10 bin 284 adayın Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanı yaşayacağını bildirdi.

Aynı zamanda ÖSYM Alanya Sınav Koordinatörü de olan Türkdoğan, yaptığı açıklamada, son yıllarda yürütülen çalışmalar sayesinde Alanya'nın güçlü bir sınav merkezi haline geldiğini belirtti.

Bu yıl Alanya'da 8 bin 934, Gazipaşa'da ise ilk kez bin 350 olmak üzere toplam 10 bin 284 adayın YKS heyecanı yaşayacağını kaydeden Türkdoğan, ilçedeki sınav altyapısının önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Türkdoğan, Alanya'daki oturumlarda Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 8 bin 934, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 5 bin 994 ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) bin 498 adayın katılacağını aktardı.

Alanya'da ÖSYM sınav merkezi altyapısının güçlendirilmesi için kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Türkdoğan, şöyle devam etti:

"Şehrimizde ÖSYM sınavlarının daha kapsamlı şekilde yapılabilmesi ve sınav merkezi altyapısının güçlendirilmesi adına yoğun çaba gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada gençlerimizin ve ailelerinin sınavlara katılabilmek için Antalya'ya gitme zorunluluğunun ortadan kalkmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimizin sınav sabahı ulaşım stresi yaşamadan, ailelerinden uzak kalmadan ve ilave maliyetlerle karşılaşmadan kendi şehirlerinde sınava girebilmeleri önemli bir kazanımdır. Bu durum gençlerimizin sınava daha rahat ve motive şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamaktadır."

Sınav kapsamında Alanya'da toplam 57 binada 854 salonun kullanılacağını ve yaklaşık 2 bin görevlinin organizasyonda yer alacağını belirten Rektör Türkdoğan, Gazipaşa Sınav Merkezinde de ilk kez YKS oturumlarının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Gazipaşa'da TYT'ye bin 350, AYT'ye ise 951 adayın gireceğini dile getiren Türkdoğan, "Gazipaşa'da sınavların gerçekleştirilmesi için yaptığımız çalışmalara katkı sunan önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a teşekkür ediyorum. Gençlerimizin uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyor, tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.