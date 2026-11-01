Alanya Okurcalar'da su sporları barakasındaki yangın söndürüldü, jet ski hasar gördü

Alanya Okurcalar'da su sporları barakasındaki yangın söndürüldü, jet ski hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi'nde su sporları işletmesine ait barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında baraka kullanılamaz hale gelirken içerisindeki bir jet ski de hasar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bulunan bir barakada çıkan yangında hasar oluştu.
Okurcalar Mahallesi'nde su sporları işletmesine ait barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi, içerisinde bulunan bir jet ski de hasar gördü.
Kaynak: AA