Alanya'daki Orman Yangını Zanlısı Tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, makilik alanda 4 yangın çıkarma suçlamasıyla gözaltına alınan E.Y. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yangınların, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne tahsis edilen arazide meydana geldiği bildirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'ta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen makilik arazide 1 haftada meydana gelen 4 yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Bu kapsamda, yangınları çıkardığı öne sürülen E.Y. (27) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel