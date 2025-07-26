Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, sabah saatlerinde yapılan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. 40 hektar alanda zarar meydana geldi, soğutma çalışmalarına başlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Sabah gün doğumuyla birlikte 3 uçak, 3 helikopter ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektar orman alanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Gazipaşa'daki yangına ise 2 uçak ve 11 helikopterle müdahalenin devam ettiği belirtildi.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu

Düğün günü ölümden döndü, görüntüleri izleyince şoke oldular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar

Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.