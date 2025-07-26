Alanya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, sabah saatlerinde yapılan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. 40 hektar alanda zarar meydana geldi, soğutma çalışmalarına başlandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Sabah gün doğumuyla birlikte 3 uçak, 3 helikopter ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektar orman alanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Gazipaşa'daki yangına ise 2 uçak ve 11 helikopterle müdahalenin devam ettiği belirtildi.
HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel