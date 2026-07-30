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Alanya’daki orman yangını 2'nci gününde

Alanya’daki orman yangını 2'nci gününde Haber Videosunu İzle
Alanya’daki orman yangını 2'nci gününde
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ANTALYA’nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi.

Sapadere Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, Alanya Belediyesi ve diğer kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahaleye ara verildi. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde ilk belirlemelere göre toplam 45 konut tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gece boyunca karadan aralıksız çalışma yürüttü.

Sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle yeniden müdahale başladı. Karadan çalışan ekiplerin de desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlar bir yandan söndürme çalışmalarını izlerken, diğer yandan alevlerin yaklaştığı noktalarda ekiplere destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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