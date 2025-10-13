Haberler

Alanya'da Zincir Restoran İki Gün Süreyle Kapatıldı

Alanya'da Zincir Restoran İki Gün Süreyle Kapatıldı
Alanya'da zabıta ekiplerinin denetimlerinde, bir zincir restoran şubesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu için iki gün süreyle kapatıldı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde bir zincir restoran şubesi iki gün süreyle kapatıldı.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, bir zincir restoran şubesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu tespit edildi.

Yasal işlem üzerine restoran şubesi, iki gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda zincir restoran şubesine halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını bildiren Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
