Alanya'da yaya geçidinde kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Alanya'da bir cip, yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve oğluna çarparak ölümüne neden oldu. Cip sürücüsü tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken Fatma İhtiyar (30) ile kucağındaki oğlu Anıl İhtiyar'a (2) çarparak ölümüne neden olmaktan gözaltına alınan cip sürücüsü M.K. (54) tutuklandı.

Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 8 Aralık saat 20.00 sıralarında M.K. yönetimindeki 33 ASK 82 plakalı cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a çarptı. Fatma İhtiyar kaza yerinde, Anıl İhtiyar da Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Fatma İhtiyar'ın diğer çocukları Abdullah (7) ve Emir (4) ise kazayı yara almadan atlattı. Fatma İhtiyar ile oğlu Anıl İhtiyar'ın cenazeleri dün Cikcilli Hacı Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü M.K. ise işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Sürücü M.K. akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.